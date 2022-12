Il padre della sposa 8: Steve Martin, Martin Short e Kieran Culkin di nuovo insieme nello sketch dell’SNL!

L’episodio di sabato sera del Saturday Night Live show ha presentato agli spettatori un esilarante reunion, quella tra Steve Martin, Martin Short e Kieran Culkin per il trailer dell’ottavo (!) episodio della saga de Il padre della sposa. Tutti e tre parteciparono al film originale del 1991: anche Culkin, come ironizza lo stesso trailer: era un bambino nel film (interpretava il piccolo Matty) e ora fa parte del cast di Succession!

Nel trailer il povero George Banks (Martin) scopre che sua figlia Annie (Heidi Gardner), ora cinquantaduenne, si è fidanzata di nuovo e vuole sposarsi per l’ennesima volta. La questione è piuttosto delicata, perché la famiglia Banks si è indebitata per ogni matrimonio della figlia: Nina (Chloe Fineman, in un’imitazione esilarante di Diane Keaton) fa l’autista Lyft per pagare i debiti del settimo matrimonio!

Ovviamente c’è anche Franck (Martin Short), con il suo accento pesantissimo, che suggerisce alla sposa non più giovane una “rinfrescata” a colpi di bisturi. Alla fine, comparirà persino Selena Gomez, che fa parte del cast di Only Murders in the Building con Martin e Short e che rivela a Banks che canterà alla cerimonia per la modica cifra di… quasi due milioni di dollari.

Potete vedere il video qui sopra!