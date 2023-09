È online il primo trailer di Pain Hustlers – Il business del dolore, il nuovo film Netflix di David Yates, il regista degli ultimi quattro film di Harry Potter e della saga di Animali Fantastici, con protagonisti Emily Blunt e Chris Evans.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale:

Pain Hustlers – La trama

In cerca di una vita migliore per se stessa e per la figlia, Liza (Emily Blunt) accetta di lavorare per Pete (Chris Evans) in una start-up farmaceutica sull’orlo del fallimento. Mentre il suo fascino, la sua tenacia e il suo coraggio favoriscono la scalata sociale di Liza, l’azienda finisce al centro di un complotto criminale con conseguenze drammatiche.

Pain Hustlers – Il business del dolore uscirà su Netflix il 27 ottobre, che ne dite del trailer?

Fonte

I film e le serie imperdibili