Con l’arrivo su Netflix di, il nuovo film scritto e diretto dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, la piattaforma streaming ha realizzato due interessanti video sul regista.

Nel primo, che potete vedere nella parte superiore della pagina, lo stesso Sorrentino parla dei film che lo hanno fatto innamorare del cinema, tirando in ballo titoli come Nuovo cinema paradiso ed Effetto notte.

Nel secondo video, disponibile qua sotto, Netflix consiglia gli altri film di Sorrentino da recuperare.:

A seguire potete leggere la sinossi ufficiale dell’attesissima pellicola:

Dal regista e sceneggiatore Premio Oscar® Paolo Sorrentino (Il Divo, La grande bellezza, The Young Pope) la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l’arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s’intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto. Sorrentino torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita.

Al Festival di Venezia, abbiamo partecipato a un incontro col regista in cui ci ha spiegato, in merito alla scelta di Netflix come partner produttivo:

Ci ho parlato quando ero in America, prima della pandemia quindi, mi pare il luogo giusto per un film piccolo fatto bene con mezzi e promozione di un film grande. Sono rimasto stupito da come hanno trattato e lanciato Roma di Cuaron. Ho chiesto se potevo avere esattamente lo stesso trattamento e me l’hanno garantito. Che non è da tutti

