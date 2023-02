Paul Rudd viene preso in giro da Olivia Colman durante la promozione di Ant-Man 3

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Recentemente Paul Rudd ha partecipato a una trasmissione radiofonica su BBC Radio 1 per la promozione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Durante il suo intervento la star del cinecomic Marvel si è prestato per dare vita a una nuova rubrica chiamata “Agony Ant-Man” in cui era chiamato a dare consigli agli ascoltatori che chiamavano il programma sottoponendo dei quesiti.

E proprio in quel momento Olivia Colman, in veste anonima, ha chiamato chiedendo un peculiare consiglio, ovvero “cosa fare se un caro amico che non vedi da molto tempo arriva nella tua città e scopri che partecipa a un programma radiofonico”.

