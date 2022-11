Pinocchio di Guillermo del Toro: ecco la struggente canzone “Ciao papa”

Mentre negli Stati Uniti Pinocchio di Guillermo del Toro è uscito al cinema, in Italia il film in animazione stop-motion co-diretto da del Toro e Mark Gustafson non arriverà prima di dicembre.

Nell’attesa, Netflix ha diffuso online il video di Ciao papa, la canzone del film che in molti già ritengono possa puntare alla nomination all’Oscar. Scritta da Alexandre Desplat con testi di del Toro e Roeban Katz, è interpretata dal piccolo Gregory Mann.

Nel video, che potete vedere qui sopra, sono presenti molte immagini inedite dell’atteso film che, lo ricordiamo, da noi arriverà al cinema il 4 dicembre per poi uscire su Netflix il 9 dicembre.

