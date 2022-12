Pinocchio: l’arte del film di Guillermo del Toro in un making of ufficiale

Netflix ha diffuso online un interessante making of di Pinocchio, il film d’animazione in stop-motion di Guillermo del Toro (e Mark Gustafson) disponibile in streaming dal 9 dicembre.

Potete ammirarlo nella parte superiore di questa pagina.

Trovate la nostra recensione di Pinocchio di Guillermo del Toro in questa pagina.

Il regista premio Oscar® Guillermo del Toro e il premiato genio della stop-motion Mark Gustafson reinterpretano l’iconica storia di Carlo Collodi facendo intraprendere al leggendario burattino di legno una serie di avventure bizzarre e fantastiche che spaziano tra vari mondi e rivelano il potere vitale dell’amore.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire BadTaste anche su Twitch!