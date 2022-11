Pinocchio di Guillermo del Toro: ecco il nuovo trailer italiano del film in arrivo al cinema e su Netflix

Netflix ha diffuso oggi il nuovo trailer italiano del Pinocchio di Guillermo del Toro, il nuovo film in stop motion del celebre regista dal 9 dicembre su Netflix.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in originale.

Alla stregua di Glass Onion, anche la pellicola in questione farà una capatina al cinema (in sale selezionate) a partire dal 4 dicembre:

La versione originale presenta un cast vocale d’eccezione: Ewan McGregor è il Grillo parlante, David Bradley è Geppetto e Gregory Mann fa il suo debutto prestando la voce a Pinocchio. Altre voci del cast includono Finn Wolfhard, l’attrice premio Oscar® Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, l’attore premio Oscar® Christoph Waltz e l’attrice premio Oscar® Tilda Swinton.