Pocahontas: guarda il divertente trailer onesto del classico Disney

L’occhio di Screen Junkies si è posato sull’universo dei Classici d’animazione Disney. Questa volta il canale You Tube ha infatti voluto realizzare un divertente trailer onesto di Pocahontas, film animato datato 1995.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

La descrizione ufficiale del classico Disney:

Fedele allo spirito dei grandi Classici Disney, Pocahontas è un’esplosione di avventura e divertimento che si dipana sulle note di una splendida colonna sonora!

Lungo le sponde della Virginia, Pocahontas, figlia del capo Powhatan e ragazza dallo spirito libero, assiste all’arrivo di una misteriosa spedizione di inglesi condotti dall’avido Governatore Ratcliffe.

Supportata dal vivace procione Meeko e dall’esuberante colibrì Flit, Pocahontas stringe una forte amicizia con il Capitano John Smith. I loro due mondi sono profondamente diversi e inevitabilmente giunge un momento di tensione tra la sua tribù e gli inglesi ma Pocahontas non si perde d’animo e si affida alla saggezza di Nonna Salice affinché la aiuti a trovare una via che conduca a una vita pacifica per tutti.

Vincitore di due Premi Oscar® (1995) per Migliore Canzone (“I colori del vento”) e Migliore Colonna Sonora, Pocahontas conquista un posto importante nella collezione dei Grandi Classici Disney per tutta la famiglia!