Searchlight Pictures ha lanciato oggi un nuovo trailer di Povere Creature!, il film di Jorgos Lanthimos vincitore del Leone d’Oro al Festival di Venezia che uscirà nei cinema americani l’8 dicembre.

Il video ci permette di dare un nuovo sguardo alle immagini sontuose di cui si compone la pellicola, presentate nientemeno che dalla protagonista Emma Stone (il video è stato registrato prima dell’inizio dello sciopero degi attori), che introduce la protagonista Bella Baxter e la sua avventura tra elementi fiabeschi, immagini surreali, elementi horror e molto, molto sesso.

La storia incredibile della fantastica trasformazione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, scienziato brillante e poco ortodosso. Bella vive sotto la protezione di Baxter ma è desiderosa di imparare. Attratta dalla mondanità che le manca, fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato scaltro e dissoluto, in una travolgente avventura che si svolge su più continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella cresce salda nel suo proposito di battersi per l’uguaglianza e l’emancipazione.

