A Natale approderà nelle sale Prendi il volo (Migration), prossimo film animato targato Illumination incentrato su una famiglia di anatre che vive in uno stagno in New England e che decide che non ha più bisogno di migrare “grazie” al riscaldamento globale.

Per l’occasione la Universal ha diffuso in rete il primo trailer italiano del lungometraggio che potete vedere nella parte superiore della pagina.

Questo Natale, Illumination, i creatori dei blockbuster Minions, Cattivissimo Me, Sing e Pets – Vita da animali, vi invitano a volare nell’emozione dell’ignoto con una divertente e piumata vacanza in famiglia nella nuova commedia ricca di azione, Prendi il Volo.

A scrivere la sceneggiatura Mike White (autore di The White Lotus) mentre alla regia troviamo Benjamin Renner, regista di Ernest e Celestine, candidato all’Oscar come miglior film d’animazione.

FONTE: Universal

