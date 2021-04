Netflix Italia ha annunciato che Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – The Movie arriverà sulla piattaforma il prossimo 3 giugno.

Il film d’animazione in due parti intitolato Gekijōban Bishōjo senshi Sailor Moon Eternal è stato prodotto dalla Toei Animation ed è arrivato in Giappone l’8 gennaio (prima parte) e l’11 febbraio (seconda parte).

“Speriamo da tano di portare Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie in tutto il mondo sin dall’uscita in Giappone a gennaio e febbraio 2021″ ha commentato Fumio Osano, Editor-in-Chief, Comic IP Development Team. “Oggi siamo felicissimi di portare questi film agli appassionati grazie a Netflix. In questi tempi difficili, è per noi un grande piacere che gli spettatori provino coraggio e speranza guardando questa storia di amore e giustizia“.

Restando in tema, solamente pochi giorni fa Edizioni Star Comics ha annunciato il decimo e ultimo volumetto dell’Eternal Edition di Pretty Guardian Sailor Moon. Il decimo volume è disponibile dal 7 aprile di quella che è risultata la nuova e definitiva edizione del capolavoro di Naoko Takeuchi.

La serie regolare è terminata con il decimo numero, ma da luglio sarà disponibile il primo dei due volume di CODENAME SAILOR V ETERNAL EDITION.

