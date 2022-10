Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Ramona è un film di Andrea Bagney con Lourdes Hernández, Bruno Lastra, Francesco Carril.

Potete vedere la video recensione qui sopra!

Ramona si è da poco trasferita a Madrid con il suo fidanzato, Nico, e spera di ricominciare tutto da zero: vuole fare l’attrice, diventare madre e vivere nel miglior quartiere della città. Alla vigilia del suo primo provino, incontra un uomo più grande di lei, Bruno, con cui sente subito un legame profondo. Spaventata dai propri sentimenti, Ramona scappa, ma il giorno dopo scopre che Bruno è il regista con cui doveva fare il provino.

Madrid come Manhattan: sontuosi scorci della città in bianco e nero sottolineati dalla musica di Čajkovskij. Si apre così, con un omaggio al capolavoro di Woody Allen, il film d’esordio della regista spagnola Andrea Bagney, una storia d’amore (e di amori) tutta costruita intorno alla protagonista, aspirante attrice trentenne in cerca del se...