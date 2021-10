Dopo il promo a sorpresa diffuso a inizio settembre, Netflix ha pubblicato su YouTube il nuovo trailer di, l’attesissima pellicola prodotta da Netflix con Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds. Ricordiamo che il lungometraggio sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 12 novembre.

Durante gli impegni stampa di Jungle Cruise, Hiram Garcia, il socio di Dwayne Johnson, lo ha definito come il film più grande mai prodotto da Netflix:

È un film divertentissimo, il più grande mai prodotto da Netflix che, per inciso, è stato un partner incredibile, che è riuscito ad assicurarci tutto ciò di cui avevamo bisogno per riuscire a finire il film nel bel mezzo di una pandemia. Questi tre attori sono incredibili insieme. Dj, Gal Gadot e Ryan Reynolds hanno una chemistry notevole e sono spettacolari insieme. Non ne hai mai abbastanza. In più, il film ha queste vibrazioni da “ritorno al passato”, con DJ nei panni di un profiler dell’FBI alla caccia dei più abili ladri di oggetti d’arte, i più ricercati al mondo. È un’avventura che viaggia intorno al mondo, uno di quei film che regala del sano escapismo, una cosa che serve davvero ora come ora. Siamo molto orgogliosi del film e molto emozionati per il debutto previsto per il 12 novemre. In sostanza, vi ritroverete a vedere delle versioni alternative Black Adam, Deadpool e Wonder Woman. Chi è che non vorrebbe vedere qualcosa del genere?

Red Notice è diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), segue un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo.

Tra i produttori del progetto troviamo Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

Per il colosso dello streaming si tratta di uno sforzo produttivo non indifferente: Deadline suggeriva l’anno scorso un budget di almeno 130 milioni di dollari, anche se non è chiaro se nel frattempo la cifra è stata ritoccata per eccesso o per difetto.

Questa la sinossi ufficiale:

John Hartley (Dwayne Johnson) è il più grande profiler dell’FBI ed è alle prese con un nuovo red notice, il mandato dell’Interpol per la cattura dei maggiori latitanti. Le sue ricerche in tutto il pianeta lo catapultano in una rocambolesca rapina, durante la quale è costretto ad allearsi con il più grande responsabile di furti d’arte, Nolan Booth (Ryan Reynolds), per poter catturare la ladra di opere artistiche più ricercata al mondo, soprannominata “L’Alfiere” (Gal Gadot). Ne segue una grande avventura che trascina i tre protagonisti, sempre insieme loro malgrado, in giro per il globo tra piste da ballo, prigioni isolate e giungle selvagge. Ritu Arya e Chris Diamantopolous completano un cast stellare. Con la sceneggiatura e la regia di Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Skyscraper), la produzione di Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia di Seven Bucks Productions, Flynn Picture Co. di Beau Flynn e Bad Version, Inc. di Thurber, Red Notice è un elegante gioco giramondo del gatto col topo… dove i gatti però sono due.

Nel cast Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. L’uscita del film è prevista per il 12 novembre 2021.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film con Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!