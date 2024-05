Il regno del pianeta delle scimmie di Wes Ball comincia a svelarsi in alcuni dietro le quinte dedicati agli effetti visivi.

Dopo una prima parte della campagna promozionale incentrata sul “preservare la magia”, i 20th Century Studios hanno iniziato a svelare le prime scene dal retroscena della pellicola. Qui in alto potete ammirare un video con un primo sguardo alla realizzazione degli effetti visivi e dei grandi traguardi della performance capture.

Ricordiamo che la versione home video del film presenterà un contenuto speciale unico e darà l’occasione agli spettatori di ammirare l’ultima fatica del regista senza effetti visivi, per poter ammirare ancora di più le interpretazioni degli attori.

A rivelarlo è stato il regista durante un’intervista con Ape Nation qualche settimana fa. “Sto lavorando a una cosa per il DVD che permetterà di vedere il film – tutto il film – con i giornalieri grezzi” ha svelato. “Darà modo di vedere quanto siano vicine le due versioni [con effetti visivi e senza] e come tutto venga messo insieme. È uno spettacolo da poter ammirare in tutta comodità“.

Il regno del pianeta delle scimmie è al cinema in Italia dall’8 maggio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Avete già visto il film? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok.

Classifiche consigliate