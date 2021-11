LEGGI ANCHE – Il regista di Resident Evil: Welcome To Raccoon City vuole adattare per il cinema il quarto capitolo della saga

Si avvicina l’uscita al cinema di, la pellicola diretta da(47 metri) che rilancerà in sala la celeberrima epopea videoludica della Capcom con quello che si suppone essere il primo capitolo di una nuova serie.

Come abbiamo avuto modo di vedere fin dai primi leak video e fotografici dal set del film quando le riprese erano ancora in corso, Resident Evil: Welcome to Raccoon City citerà in maniera molto diretta i primi due capitoli dell’IP Capcom arrivati, inizialmente, nei negozi nella seconda metà degli anni novanta (e poi riproposti con una serie di riuscitissimi remake per le varie console Nintendo, Sony e Microsoft).

La Sony ha diffuso online la prima clip della pellicola che potete trovare nella parte superiore di questa pagina. Se conoscete Resident Evil 1 e 2 noterete subito che propone una gustosissima citazione al Diario del Custode degli animali di Villa Spencer tramite la scritta “Itchy. Tasty”. In Resident Evil 1 (e relativo remake), “Itchy, Tasty” erano le parole che chiudevano il resoconto della pessima esperienza avuta dal malcapitato dipendente della Umbrella Corporation. Il diario era situato nel bagno del piano terra nell’ala Est della magione che fa da sfondo al primo episodio del franchise. Una volta trovato ed esaminato, il custode, ormai zombi, avrebbe poi attaccato il giocatore sbucando fuori all’improvviso da un armadio.

Qua sotto potete trovare il relativo segmento del gioco originale dove, chiaramente, non era Claire Redfield a trovarlo e, a seguire, la traduzione italiana del diario grazie al Forum dei fan italiani del videogioco:

Diario del custode

9 maggio 1998

Stasera ho giocato a poker con Scott e Alias della Sicurezza e Steve della ricerca. Steve ha vinto alla grande, ma credo abbia barato. Bastardo!

10 maggio 1998

Uno dei pezzi grossi mi ha incaricato di prendermi cura di una nuova creatura. Sembra un gorilla scorticato. Le istruzioni sulla sua nutrizione richiedevano di dargli animali vivi. Quando gli ho gettato un maiale, la creatura sembrava giocarci. Prima di iniziare a mangiarlo gli ha strappato le gambe ed estirpato le viscere.

11 maggio 1998

Stamattina Scott mi ha svegliato verso le 5. Mi ha fatto prendere un colpo. Indossava una tuta protettiva e me ne ha consegnato un’altra ordinandomi di indossarla. Ha detto che c’è stato un incidente nel laboratorio sotterraneo. Lo sapevo che qualcosa del genere sarebbe successo. Quei bastardi della Ricerca non dormono mai, nemmeno nei giorni di vacanza.

12 maggio 1998

E’ da ieri che indosso questa dannata tuta. Mi sento sporco e mi prude dappertutto. Quei maledetti cani mi guardano con una strana espressione, così ho deciso di non dare loro da mangiare, oggi. Che vadano al diavolo.

13 maggio 1998

Sono andato in infermeria perché la schiena è ancora gonfia e mi prude. Mi hanno applicato una larga fasciatura e mi hanno detto che non devo più indossare la tuta di protezione. Voglio solo dormire.

14 maggio 1998

Stamattina avevo un’altra grossa pustola sul piede. Ho dovuto trascinarmi fino al recinto dei cani. Erano stati tranquilli tutto il giorno, cosa molto insolita. E poi mi sono accorto che alcuni erano scappati. Forse si sono vendicati per il fatto che non ho dato loro da mangiare per tre giorni. Se qualcuno se ne accorge sono in guai davvero seri.

16 maggio 1998

Gira la voce che stanotte è stato ucciso un ricercatore che cercava di fuggire. Sento caldo e prurito dappertutto e ora sudo in continuazione. Mi sono grattato un gonfiore sul braccio e si è staccato un intero pezzo di carne purulenta. Cosa diavolo sta succedendo?

19 maggio 1998

Non ho più la febbre ma il prurito rimane. Oggi ho fame e ho mangiato il cibo dei cani.

21 maggio 1998

Prude prude. Brutta faccia Scott. L’ho ucciso. Buonissimo.

4 / /

Prude. Buonissimo.

Qua sotto trovate anche uno spot italiano:

Cosa ne pensate di questa curiosità su Resident Evil: Welcome to Raccoon City e quanto attendete il film? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto, a patto di essere abbonati a BadTaste+.

