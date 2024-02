Nel corso del fine settimana del Giorno della Marmotta, Ricomincio da capo, la leggendaria commedia scritta e diretta da Harold Ramis interpretata da Bill Murray e Andy MacDowell, è stato celebrato a Chicago in presenza dello stesso Murray.

La pellicola, come noto, non venne però girata a Chicago, bensì a Woodstock a circa 60 miglia a nord della metropoli dell’Illinois. La località di circa 25.000 abitanti è famosa per aver fornito lo scenario sia a Ricomincio da capo che sei anni prima, nel 1987, alle scene di un’altro capolavoro della commedia a stelle e strisce ovvero Un biglietto in due di John Hughes.

Nella parte alta della pagina e qua sotto potete trovare due video di notiziari di Chicago che hanno testimoniato la reunion.

