Rob Lowe voleva congratularsi con Robert Downey Jr. per essersi portato a casa il Golden Globe per la sua interpretazione in Oppenheimer…peccato che Lowe si sia congratulato con l’attore sbagliato.

Ospite allo show di Jimmy Kimmel l’attore ha rivelato la sua gaffe, puntualizzando di aver mandato il suo messaggio di congratulazioni a Bradley Cooper:

Downey ha fatto un discorso di accettazione incredibile ai Golden Globes. E io ero così emozionato per lui. Così gli ho scritto: “Sono felice che tu abbia vinto. È il discorso di accettazione più bello che abbia sentito da molto tempo a questa parte. Te lo meriti”. Ho risposto. E poi mi sono reso conto che, oh dannazione, lo avevo mandato a Bradley Cooper.

