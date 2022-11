Robert De Niro, Jack Huston e John Malkovich nel trailer di Salvage Salvation

The Avenue Film ha diffuso in rete il primo trailer di Salvage Salvation, action thriller diretto da Randall Emmett con protagonisti Robert De Niro, Jack Huston, John Malkovich, Willa Fitzgerald e Quavo.

Nel film De Niro veste i panni dello sceriffo Church che tenta di mantenere la pace e la tranquillità in una cittadina dove gli unici interessi dei suoi residenti sono la chiesa e l’ossicodone. La storia segue le vicende di Shelby John (Jack Huston) e Ruby Red (Willa Fitzgerald), due fidanzati che decidono di ripulirsi e iniziare una nuova vita. Il ragazzo si imbatte poco dopo nella fidanzata morta sulla veranda di casa, prima di soddisfare il suo ultimo desiderio di venire battezzata nel fiume. Armato con soltanto rabbia e una spara chiodi, Shelby mette in atto un piano vendicativo per eliminare ogni anello della catena che fa parte del traffico di droga. A causa della morte che si porta dietro il ragazzo, lo sceriffo Church e il suo partner il Detective Zeppelin iniziano una corsa contro il tempo per fermare la furia del ragazzo per poi affrontare il signore del crimine Coyote (Quavo).

Il film sarà disponibile nelle sale americane e in VOD dal 2 dicembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

