Rumore Bianco: il trailer del film di Noah Baumbach che aprirà il Festival di Venezia

Netflix ha lanciato oggi, a pochi giorni dal suo debutto in Concorso in apertura della 79 esima edizione del Festival di Venezia, il trailer di Rumore Bianco (White Noise), il film di Noah Baumbach tratto dal romanzo di Don DeLillo.

La pellicola verrà presentata al Lido il 31 agosto, e poi uscirà in un numero selezionato di cinema per approdare infine su Netflix più avanti.

Rumore Bianco viene così descritto:

Esilarante e terrificante, lirico e assurdo, ordinario e apocalittico: Rumore bianco racconta i tentativi di una famiglia americana contemporanea di affrontare gli ordinari conflitti della vita quotidiana, così come i misteri universali dell’amore, della morte e della possibilità di essere felici in un mondo incerto.

Ed ecco quanto dichiarato dallo stesso Baumbach:

Ho letto il romanzo di Don DeLillo all’università, alla fine degli anni Ottanta e mi è sembrato come se fosse adesso, o meglio, l’adesso di allora. Il libro cattura perfettamente l’assurdità, l’orrore e la follia dell’America di quel periodo. L’ho riletto nei primi mesi del 2020 e mi è sembrato come se fosse adesso. Ma l’adesso di oggi. Poche settimane dopo, il mondo si è chiuso. Ho deciso di adattare il libro perché volevo fare un film che fosse folle come il mondo mi appariva. Non è solo il ritratto di un Paese, è anche la storia di una famiglia, del caos che cerca di nascondere, dei disastri da cui vengono travolti, del modo in cui fanno squadra e sopravvivono. Come scrive De Lillo, “Traendola da un persistente senso di disastro su larga scala, continuavamo a inventare la speranza”.