Ryan Reynolds “improvvisa” uno spot del Super Bowl 2023 per il suo gin!

Ryan Reynolds è tornato a promuovere il suo Aviation Gin con uno spot “improvvisato” per il Super Bowl 2023.

“Oggi c’è il Super Bowl…” scherza l’attore e imprenditore nel video, “e probabilmente vi starete chiedendo come mai Aviation Gin non ha fatto nulla. Beh, come sapete, ho passato molto tempo con…” E lo vediamo allo stadio mentre fa il tifo. Il riferimento è chiaramente all’acquisizione da parte sua e di Rob McElhenney di una squadra di calcio gallese, il Wrexham AFC.

L’attore, nervosamente, afferma di adorare i fan dell’NFL e del suo gin, e che quindi “ci inventeremo qualcosa qui e ora”. Il risultato è un concorso attraverso il quale sarà possibile vincere due biglietti per l’edizone 2024 del Super Bowl. “Manca un anno, questo ci dà il tempo per riordinare le idee sul fronte legale”.

Vi ricordiamo che presto Reynolds sarà impegnato con Deadpool 3 assieme a Hugh Jackman.

Trovate tutti gli spot del Super Bowl in questo articolo.