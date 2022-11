Scrooge: Canto di Natale, guarda il trailer italiano del film animato targato Netflix

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer italiano di Scrooge: Canto di Natale, film animato in uscita sulla piattaforma streaming dal 2 dicembre.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Il film adatterà il classico di Charles Dickens in versione musical e sovrannaturale: con la sua stessa anima in gioco, a Scrooge rimane solo una vigilia di Natale per affrontare il suo passato e costruire un futuro migliore. Per quanto riguarda la parte musicale, saranno proposte delle reinvenzioni di alcune canzoni del compianto Leslie Bricusse (Mamma ho perso l’aereo, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato), arrangiate e prodotte da Jeremy Holland-Smith, che comporrà anche la colonna sonora originale.

Il cast vocale completo di Scrooge: A Christmas Carol comprende Luke Evans (Scrooge), Olivia Colman (il Fantasma del Natale passato), Jessie Buckley (Isabel Fezziwig), Jonathan Pryce (Jacob Marley) Johnny Flynn (Bob Cratchit), Fra Fee (Harry Huffam), Giles Terera (Tom Jenkins), Trevor Dion Nicholas (il Fantasma del Natale presente) e James Cosmo (Mr. Fezziwig).

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Netflix