La Marvel ha diffuso in rete una nuova clip tratta da, cinecomic da poco arrivato nelle nostre sale.

Inoltre è stata diffusa in rete la tracklist ufficiale di “Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album” con le tracce presenti nelle colonna sonora del film.

Potete vedere la clip nella parte superiore della pagina. Qua sotto trovate la tracklist dell’album:

1. “Always Rising” – NIKI, Rich Brian, Warren Hue

2. “Diamond + and Pearls” – DPR LIVE, DPR IAN, peace.

3. “In The Dark” – Swae Lee, Jhené Aiko

4. “Lazy Susan” – 21 Savage, Rich Brian, Masiwei, Warren Hue

5. “Nomad” – Zion.T, Gen Hoshino

6. “Fire in the Sky” – Anderson .Paak

7. “Lose Control” – JJ Lin

8. “Every Summertime” – NIKI

9. “Never Gonna Come Down” – Mark Tuan, BIBI

10. “Foolish” – Rich Brian, Warren Hue, Guapdad 4000

11. “Clocked Out!” – Audrey Nuna, NIKI

12. “Act Up” – Rich Brian, Earthgang

13. “Baba Says” – Various Artists

14. “Run It” – DJ Snake, Rick Ross, Rich Brian

15. “Swan Song” – Saweetie, NIKI

16. “War With Heaven” – keshi

17. “Hot Soup” – 88rising, Simu Liu

18. “Warriors” – Warren Hue, Seori

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli uscirà il 3 settembre 2021 (è arrivato il 1° in Italia) e ha per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un nuovo universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Eternals e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreta il Mandarino mentre Simu Liu è il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni). Il film approderà nelle sale italiane a inizio settembre.

FONTE: Marvel Entertainment