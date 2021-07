È in una nuova featurette diche scopriamo nel dettaglio il legame che il film avrà con la saga di Iron Man e con l’inizio dell’Universo Cinematografico Marvel. Nel video, infatti, Kevin Feige conferma che l’organizzazione dei Dieci Anelli presente in Shang-Chi è la stessa mostrata nei film die che rapì Tony Stark nel primo film.

Spiega Feige:

Torneremo all’inizio dell’Universo Cinematografico Marvel. C’è un evento chiave, e quell’evento è Tony Stark che diventa Iron Man. È stato costretto a costruire queste armi per un’organizzazione, e quell’organizzazione erano i Dieci Anelli…

Il Mandarino (Tony Leung) è uno dei villain più iconici della Marvel, e fin dal primo Iron Man i fan speravano di vederlo comparire nell’Universo Cinematografico Marvel. Inutile dire che in molti hanno reagito negativamente quando il Mandarino di Iron Man 3 si è rivelato essere un fantoccio (Ben Kingsley) alle dipendenze di Aldrich Killian (Guy Pearce). Nel cortometraggio All Hail the King, poi, il personaggio di Kingsley veniva rapito dal vero Mandarino.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli uscirà il 3 settembre 2021 (il 1° in Italia) e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).