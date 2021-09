Come annunciato, mercoledì noi di BadTaste.it abbiamo celebrato l’uscita dell’atteso film dedicato al nuovo supereroe interpretato da Simu Liu,, nella gigantesca Sala Energia ad Arcadia Cinema con una serata speciale che ha scatenato reazioni molto positive.

Noi nella redazione abbiamo partecipato all’evento regalando agli spettatori anche un assaggio delle nostre interviste al protagonista. Come da tradizione, poi, a fine proiezione abbiamo registrato i commenti a caldo dei presenti per realizzarne il video che trovate qui in alto.

La prossima proiezione a Melzo sarà Dune, l’attesissimo film di Denis Villeneuve.

Noi di BadTaste celebreremo l’arrivo in sala del blockbuster con una grande proiezione evento sul gigantesco schermo della Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo: l’appuntamento è fissato al 16 settembre alle ore 21:00! Come sempre, introdurremo il film e dopo la proiezione registreremo le reazioni del pubblico realizzando poi un video!

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è arrivato nelle sale americane il 3 settembre 2021 (è arrivato il 1° in Italia) e ha per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un nuovo universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Eternals e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreta il Mandarino mentre Simu Liu è il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

