Shazam! Furia degli dei, ecco il nuovo trailer mostrato al San Diego Comic-Con

Shazam! Fury of the Gods

Arriverà a dicembre Shazam! Furia degli dei, sequel del film di David F. Sandberg con protagonista Zachary Levi.

In occasione del San Diego Comic-Con la Warner Bros. Pictures ha svelato un trailer nuovo di zecca che potete ammirare qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale.

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God figurano Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

