Vertical ha diffuso in rete il primo trailer di She Came to Me, dramedy con protagonisti Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei in arrivo a fine settembre nelle sale statunitensi.

Nel film, diretto da Rebecca Miller (Il piano di Maggie), Dinklage interpreta il compositore Steven Lauddem, sposato con Patricia (Anne Hathaway) e in un periodo di crisi creativa. Mentre l’uomo cerca l’ispirazione creativa, l’incontro con un capitano di un rimorchiatore (Tomei) fa nascere un triangolo amoroso. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Presentato in anteprima allo scorso Festival di Berlino, She Came to Me vede nel cast anche Joanna Kulig, Brian d’Arcy James, Harlow Jane and Evan Ellison. Presente inoltre una canzone originale di Bruce Springsteen, dal titolo Addicted to Romance.

Cosa ne pensate del trailer di She Came to Me? Lasciate un commento!

