Devo dirlo, in vita mia ho interpretato ruoli molto fisici, ma sedermi davanti a un microfono per sei settimane per registrare Il Signore degli Anelli nella sua interezza è stata, credo, una delle esperienze più stancanti e mentalmente sfiancanti.

Gli audiolibri non sono facili: per me che sono comunque abituato a ruoli fisici sono stati una bella prova. Le sfumature, il viaggio emotivo, le voci dei miei amici che ho imitato in parte, quelle che ho inventato… è stata dura.