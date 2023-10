Il conto alla rovescia è iniziato: manca un mese esatto all’uscita di Silent Night – Il silenzio della vendetta, e noi di BadTaste.it vi mostriamo oggi il trialer italiano ufficiale dell’atteso revenge movie natalizio diretto dal maestro del cinema d’azione John Woo!

Dai produttori di John Wick, Silent Night vede nel cast Joel Kinnaman, Catalina Sandino Moreno, Kid Cudi e Harold Torres, e arriverà nei cinema italiani il 30 novembre grazie a Plaion Pictures.

Il trailer anticipa un film d’azione ricco di adrenalina, in cui l’azione conta più delle parole, con sparatorie, inseguimenti ed effetti speciali.

A interpretare il ruolo principale in Silent Night è Joel Kinnaman, già visto in film ricchi d’azione come RoboCop e The Suicide Squad – Missione suicida: Kinnaman è il volto senza voce protagonista di questa spietata storia di vendetta ambientata durante la notte di Natale, tutt’altro che calma e silenziosa, e che si tingerà di rosso per portare a compimento la terribile missione punitiva di un padre tormentato a cui è stato tolto il dono più prezioso – il proprio figlio – cambiando per sempre la sua vita e quella della sua famiglia.

SILENT NIGHT: LA TRAMA

Ancora in lutto per la morte del giovane figlio, rimasto ucciso nel fuoco incrociato di uno scontro fra bande, proprio il giorno di Natale, il padre decide di uccidere i colpevoli la notte di Natale dell’anno successivo. Ferito a sua volta durante l’inseguimento degli assassini e ormai muto, l’uomo si addentra nei bassifondi criminali per compiere con ogni mezzo la sua silenziosa vendetta verso chi gli ha strappato suo figlio.

