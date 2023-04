Sono ufficialmente aperte le prevendite de La Sirenetta negli Stati Uniti, e per l’occasione la Disney ha fatto le cose in grande, lanciando una valanga di poster dedicati ai vari formati in cui uscirà il film (IMAX, Dolby Cinema, RealD 3D, 4DX). Non solo: sono usciti anche i character poster che mostrano Ariel, Eric, Tritone, Flounder, Sebastian, Scuttle e ovviamente la temibile Ursula.

Ma prima di tutto, è arrivata una clip del film che riprende quasi inquadratura per inquadratura l’originale animato: potete vederla qui sopra.

Subito qui sotto, invece, trovate il singolo Part of Your World, nella reinterpretazione della protagonista Halle Bailey. Il video contiene una selezione di scene del film:

Intanto, alla CinemaCon di Las Vegas, durante la convention Disney è stata mostrata una clip del film con l’iconica canzone Poor Unfourtunate Souls, nella reinterpretazione di Melissa McCarthy, la quale è intervenuta sul palco (pur non cantando dal vivo).

L’attrice ha spiegato che è stato un onore interpretare la parte di uno dei “villain più deliziosi e iconici” della Disney. “È seducente, una donna connivente, forse per questo mi sento così vicina a lei!”

Ecco i poster dei personaggi:

Ed ecco infine i poster dedicati ai vari formati in cui verrà distribuito il film:

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Classifiche consigliate