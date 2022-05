Spider-Man: No Way Home

Il canale You Tube Cardboard Man props & DIY ha realizzato un video in cui mostra come ha dato vita ad una versione handmade delle note braccia meccaniche di Doc Ock, iconico villain apparso per la prima vclta sul grande schermo indi Sam Raimi.

Il personaggio, ricordiamo, è apparso recentemente al cinema in Spider-Man: No Way Home. Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Spider-Man: No Way Home è uscito il 15 dicembre nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

