Spider-Man: Across the Spider-Verse

Uscirà il 1 giugno al cinema Spider-Man: Across the Spider-Verse, il primo dei due sequel del fortunato film d’animazione vincitore del premio Oscar e prodotto da Phil Lord e Chris Miller Spider-Man: un nuovo universo.

La Sony ha lanciato oggi non uno ma due trailer, uno per il mercato americano e uno per il mercato internazionale, ricchi di scene inedite dell’atteso film. Potete vederli qui sopra e qui sotto!

Miles Morales e Gwen Stacy tornano nel film diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar®, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

