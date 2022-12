Spider-Man: Across the Spider-Verse, guarda lo spettacolare trailer!

Come da promessa, la Sony ha diffuso online il primo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il primo dei due sequel di Spider-Man: un nuovo universo in uscita a giugno del 2023 e che verrà distribuito in Italia da Eagle Pictures.

Lo potete ammirare nella parte superiore di questa pagina!

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 2 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

Alla regia Justin K. Thompson, Joaquim Dos Santos e Kemp Powers.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

