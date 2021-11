Spider-Man: No Way Home

In una recente intervista per GQ ha risposto per l’ennesima volta ad alcune domande su

Come tanti altri colleghi, l’attore è stato invitato a partecipare a un’attività peculiare: rispondere ai quesiti della rete sul suo conto. Inevitabilmente è arrivata anche una domanda sul film in arrivo il 15 dicembre in Italia e l’attore ha mollato la presa.

Come potete vedere nel video in alto, l’attore si è ritrovato a rispondere in realtà a un commento al di sotto della sua intervista da Jimmy Fallon (il minutaggio è 10:45) risalente a diversi giornif a. All’epoca il conduttore gli aveva chiesto un parere sulla “foto” trafugata dal set e l’attore aveva risposto che si trattava di “Photoshop”.

“Diamine, Jimmy, perché non gli hai chiesto del VIDEO invece delle foto? Avrei voluto vedere schivare quella domanda” aveva scritto un utente.

Garfield, per GQ, si è ritrovato a rispondere:

Ascoltate, a questo punto… ne ho abbastanza. Lo scopriremo tutti quando uscirà il film e resteremo o delusi o molto felici. Magari qualcuno dirà: “Te l’avevo detto”, e altri diranno: “Te l’avevo detto”. Lo scopriremo e mi scuso in anticipo.

Nell’ultima parte del video si è inoltre ritrovato a scegliere il costume di Spider-Man migliore e ha scelto quello di Tom Holland, sottolineando però che adorava il suo costume in The Amazing Spider-Man 2.

Spider-Man: No Way Home sarà nei cinema italiani il 15 dicembre.