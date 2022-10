Spider-Man: Jacob Batalon si scusa per aver alimentato le teorie su Hobgoblin

Durante un’apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jacob Batalon ha commentato le teorie secondo cui diventerà Hobgoblin nei prossimi film di Spider-Man.

L’attore ha approfittato per fare ammenda:

Guarda vorrei solo dire a tutti che mi dispiace. Ho fatto una cosa stupida nel 2016, l’ho menzionato in un’intervista e poi stupidamente ho continuato ad alimentare quella storia come se avessi sempre saputo cosa sarebbe successo. E ora tutti ne parlano, perciò scusate per la disinformazione.