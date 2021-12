Spider-Man: No Way Home

La promozione di, il cinecomic di Jon Watts con Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon, sta entrando nel rush finale in vista del debutto che avverrà la prossima settimana in – praticamente – tutto il mondo.

Ed ecco che la Sony ha dunque distribuito la scena iniziale della pellicola che, come potete constatare voi stessi dal player di YouTube posto nella parte superiore di questo articolo, comincia in stile “Star Wars: Gli Ultimi Jedi”. Così come il film di Rian Johnson partiva ricollegandosi direttamente alla scena finale de Il risveglio della Forza, anche questa nuova pellicola dedicata all’Arrampicamuri della Marvel si unisce direttamente alla scena post-crediti del capitolo precedente, Spider-Man: far From Home. Quella, per intenderci, un cui il TheDailyBugle.net svelava, tramite una breaking data da J. Jonah Jameson, l’identità che si cela dietro alla maschera del supereroe.

Ma non è tutto. In aggiunta alla clip da circa un minuto che trovate qua sopra, sono stati distribuiti online anche tre nuovi spot che potete ammirare direttamente qua sotto:

Il kolossal cinefumettistico realizzato in parthership dai Marvel Studios e dalla Sony Pictures sarà nei cinema italiani a partire dal 15 dicembre prossimo.

