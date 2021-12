Spider-Man: No Way Home

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Stavo andando all’ultima audizione, ero molto nervoso e il mio autista – tizio adorabile – è stato… un po’ troppo onesto? Era lì seduto in auto, facevamo quattro chiacchere, non faceva che parlare… Sapete, sono una persona educata, ma volevo anche che stesse zitto perché stavo cercando di imparare le mie battute. Mi guarda allo specchietto retrovisore, lo sistema e mi dice: “Sì”, e continua a osservarmi in maniera strana. Poi esclama: “Sai una cosa? Penso che ti daranno la parte?” E io: “Dici davvero?! Perché?” E lui: “Sai una cosa? Penso ti daranno la parte perché il ragazzo che ho portato prima di te è così bello…”

L’uscita disi avvicina e così è iniziata la promozione del film anche tramite partecipazioni del cast a trasmissioni televisive. Durante il Graham Norton Show, che potete vedere qui sopra, Tom Holland ha ricordato il lunghissimo (sette mesi) processo di selezione a cui si è sottoposto prima di ottenere la parte dell’Uomo Ragno, con numerosi viaggi ad Atlanta per partecipare a un mucchio di screen test diversi. Fu proprio in taxi verso l’ultima audizione che l’autista gli fece capire che avrebbe ottenuto la parte perché gli altri attori in lizza erano troppo… belli:

Sempre durante lo show, Holland ha svelato quale sarà la scena d’apertura del film:

Il film inizia esattamente dove Far From Home finiva. La cosa bella di questo film è che inizia nello stesso punto dove finiva il precedente: terminava con un freeze-frame di Spider-Man, e il terzo film inizia con lo stesso freeze-frame.

L’attore ha raccontato che durante le riprese ha dovuto bere il suo frappuccino con una cannuccia che entrava nel costume attraverso i fori per gli occhi, e durante lo show Zendaya ha spiegato che la sua preoccupazione era che Holland si sentisse “male” mentre indossava quella scomoda tuta:

È un unico pezzo, e c’è un elmetto che va indossato sotto di essa. Ho sempre pensato a cosa sarebbe successo se si fosse sentito male durante una scena d’azione e avesse dovuto vomitare. Come avrebbe fatto? Come sarebbe uscito di corsa dal costume? È una preoccupazione seria! Onestamente, quando lo vedo in scena con questo costume mi spavento un po’… ero molto stressata!

Ecco l’estratto in particolare:

E a proposito di spoiler, l’attore stava per farne uno bello grosso durante un’intervista con ComicBook, ma è stato fermato da Zendaya:

Ah sì è vero, hanno venduto la Avengers Tower… In realtà, io so a chi l’hanno venduta! [Zendaya cerca di coprire la sua bocca con le mani]

Non sappiamo se questo “mistero” verrà svelato nel film, ma il fatto che Holland lo sappia significa che molto presto lo scopriremo.

