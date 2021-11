Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home nasconda alcuni segreti sulla pellicola in arrivo il 15 dicembre.

Tra le speranze dei fan c’era naturalmente quella di rivedere i tre Spider-Man cinematografici finalmente riuniti, ma sembra che bisognerà pazientare ancora un po’. Per sopperire alla mancanza, ci ha pensato un fan che ha ricreato le sequenze finali del trailer aggiungendo alle varie inquadrature gli Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Tra le teorie più gettonatE c’è quella secondo cui sarà proprio lo Spider-Man di Andrew Garfield a salvare MJ dalla caduta dalla Statua della Libertà. Si tratterebbe, secondo i fan, di un modo per redimersi da quanto accaduto in The Amazing Spider-Man 2 con Gwen Stacy.

Ecco allora che “mrracoon” ha dato praticamente voce ai desideri degli appassionati con il il video qui in alto, mentre a seguire alcuni fotogrammi:

Vi ricordiamo che il cinecomic sarà nei cinema dello stivale a partire dal 15 dicembre.

