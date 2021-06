Arriva nei cinema italiani mercoledì 16 giugno, l’atteso ritorno della saga dell’Enigmista, e per l’occasione noi di BadTaste.it abbiamo avuto l’occasione di intervistare nientemeno che Darren Lynn Bousman, regista di Saw II, Saw III e Saw IV. Affascinato dal nome del nostro sito (!), Bousman ha risposto alle domande di Gabriele Ferrari sul film: potete vedere il video qui sopra!

Nel cast del film oltre a Chris Rock, troviamo anche Samuel L. Jackson, che vestirà i panni del padre di Chris Rock, Max Minghella – che interpreterà il collega di Rock, William Schenk – e Marisol Nichols che sarà invece il suo capo, Angie Garza.

SPIRAL: L’EREDITÀ DI SAW, LA TRAMA:

Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in SPIRAL, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW.

Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l’inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino.

Dalla coppia di produttori del primo SAW, Mark Burg e Oren Koules, il film è diretto da Darren Lynn Bousman e scritto da Josh Stolberg & Pete Goldfinger.

A scrivere la pellicola sono stati Pete Goldfinger e Josh Stolberg, su un’idea di Chris Rock.

Il primo capitolo della saga, Saw – L’enigmista, è uscito al cinema nel 2004 e ha segnato l’esordio di James Wan alla regia di un lungometraggio.

