Star Wars: la Vendetta dei Sith, ecco il video del backstage del duello tra Anakin e il Conte Dooku

Nelle scorse settimane, è comparso su Youtube un vecchio video del backstage di Star Wars: la Vendetta dei Sith (LEGGI LO SPECIALE) che riguarda la scena del duello tra Anakin Skywalker (Hayden Christensen) e Il Conte Dooku (Christopher Lee).

Nel filmato, che potete vedere nella parte superiore della pagina, Christensen e la controfigura del suo avversario provano le mosse per la parte finale del loro scontro, che si svolge all’inizio del film. Una in particolare ha colpito l’attenzione dei fan, quella in cui Anakin lascia brevemente la sua spada laser e poi la afferra a mezz’aria con l’altra mano tra i colpi dell’arma di Dooku.

Vi ricordiamo che La vendetta dei Sith, come tutti gli altri film della saga di Star Wars, è disponibile su Disney+. Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film:

Sono trascorsi tre anni dalla Battaglia di Geonosis e la Repubblica Galattica ha subito gravi danni durante le Guerre dei Cloni contro i Separatisti. Infatti, il conte Dooku e il malvagio generale Grievous, il comandante cyborg dei droidi, sono riusciti a rapire il Cancelliere Supremo Palpatine e sfidano le forze della Repubblica sui cieli di Coruscant. Lo Jedi Anakin Skywalker e il suo maestro Obi-Wan Kenobi sono incaricati di salvarlo. Penetrati nell’Invisible Hand, la nave ammiraglia dei Separatisti, i due Jedi raggiungono il prigioniero Palpatine, affrontando…

