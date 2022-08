Oscar Isaac ha parlato con Jess Cagle su SiriusXM della possibilità di tornare a interpretare Poe Dameron in un film di Star Wars.

L’attore ha ammesso di essere felicissimo che i bambini lo riconoscano in giro indicandolo e limitandosi a dire: “Star Wars” e ha poi alluso a un possibile ritorno, pur confessando i suoi dubbi:

Non lo so, non lo so. Sono sicuramente aperto a qualunque cosa, non sono né contrario né desideroso. Sono aperto a qualunque storia bella, l’unico ostacolo potrebbe essere il tempo, tra l’invecchiare, i figli e così via. A un certo punto ti rendi conto che non hai tempo per fare tutto, ma se ci fosse una grande storia e un grande regista e Kathy [Kennedy] mi dicesse: “Ehi, abbiamo un’idea”, sarei assolutamente disposto.