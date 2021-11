Costruire il Millennium Falcon della LEGO dae stabilire un record? Non è una semplice impresa.

Lo ha provato sulla sua pelle Paul Ufema, un ragazzo che ha già in passato ha stabilito un Guinness World Record per aver costruito il Colosseo LEGO nel minor tempo possibile. Ci ha riprovato negli scorsi giorni con l’iconica astronave della saga di Guerre Stellari, tuttavia non è riuscito nell’impresa, in quanto alla fine della “speedbuild” durata 6 ore e 10 minuti si è ritrovato con un pezzo tra le mani che non aveva inserito nella costruzione.

Potete vedere il video dell’evento nella parte superiore della pagina.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker, gli altri film della saga e le varie serie animate di Star Wars sono disponibili su Disney+, la piattaforma streaming della Disney.

FONTE: Guinness World Records