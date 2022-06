Dal 24 giugno nelle sale americane verrà distribuita la versione restaurata in 4K di, film didel 1997.

Per l’occasione la Janus Films ha diffuso il primo trailer di questa nuova edizione curata dallo stesso Lynch. Nel cast troviamo Bill Pullman, Patricia Arquette e John Roselius.

Un film noir dall’immaginario e dalle tematiche surreali. All’ingresso della propria casa lussuosa e asettica, Fred Madison, sassofonista, scopre alcune videocassette che ritraggono in sequenza lui e la moglie mentre dormono. Ma la polizia non riesce a trovare spiegazioni logiche. Ricevono un ultimo video che li riprende mentre lui è intento a massacrare lei. Purtroppo Fred non ricorda nulla.