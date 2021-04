A febbraio abbiamo scoperto cheera stato incaricato dalla Warner Bros. di scrivere un nuovo film diprodotto da J.J. Abrams.

All’epoca dell’annuncio il progetto è stato definito un “reboot”, perciò è possibile che la Warner Bros. abbia deciso di prendere una nuova strada con il supereroe alla stregua di quanto fatto con Batman. Tra le varie possibilità considerate dallo studio, c’era l’esplorazione di un Superman nero per cui era stato fatto il nome di Michael B. Jordan.

In occasione della promozione di Senza rimorso, all’attore è stato chiesto un commento in proposito da Cinepop.

Come potete vedere nel video in alto, questa è stata la risposta:

Non so, non so cosa sta succedendo, ma credo che il desiderio di tutti sia di vedere protagonisti neri in ruoli eroici, è molto importante. La rappresentazione è importante. Come ho detto, ci sono così tante occasioni con proprietà intellettuali che non hanno mai visto la luce. E poi ce ne sono alcune che dovrebbero rimanere così come sono. Vediamo un po’ come andranno le cose.