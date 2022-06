Si prospettano settimane molto impegnate per Taika Waititi considerato che, fra Lightyear – La vera storia di Buzz e Thor: Love and Thunder, deve promuovere ben due pellicole prodotte dalla Disney.

Ed è proprio in un’intervista rilasciata al celeberrimo This Morning, il contenitore mattutino della rete televisiva inglese Itv, che c’è stato un piccolo incidente di percorso che ha visto coinvolti i conduttori dello show, Phillip Schofield e Holly Willoughby, e, in collegamento dall’hotel di Londra in cui si stava svolgendo il junket, Taika Waititi e Chris Evans.

I – quasi – dieci minuti di chiacchierata fra i quattro sono andati avanti lisci come l’olio fino al momento delle battute finali. È stato a quel punto che Phillip Schofield ha fatto una domanda un po’ personale a Taika Waititi che, evidentemente, non aveva alcuna voglia di discutere faccende personali che esulano dalla promozione del cartoon della Pixar. Considerato che il regista, che ha due figlie insieme all’ex moglie, la produttrice neozelandese Chelsea Winstanley, frequenta la cantante Rita Ora dal 2021, una cosa che i due non hanno mai nascosto, tantomeno sui loro social, Schofield gli ha voluto chiedere se ci siano dei “progetti di matrimonio”. Mentre il conduttore stava pronunciando la domanda, comunque non eccessivamente intrusiva, Taika Waititi si è tolto l’auricolare dall’orecchio in maniera tale da non poter sentire quello che dallo studio di This Morning stavano per chiedergli. Trovate il video nella parte superiore di questa pagina.

