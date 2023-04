La A24 ha diffuso in rete il primo railer di Talk To Me, horror australiano presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival a gennaio.

Talk To Me segna il debutto cinematografico del duo di registi Danny e Michael Philippou, conosciuti dal grande pubblico per il loro canale YouTube RackaRacka che generato oltre 2 miliardi di visualizzazioni grazie ai loro video (inclusi molti cortometraggi horror originali).

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 28 luglio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Il film segue un gruppo di amici che viene tormentato da terrificanti forze soprannaturali quando uno di loro evoca degli spiriti attraverso una mano imbalsamata.

Il cast è composto da Sophia Wilde, Joe Bird, Alexandra Jensen, Otis Dhanji, Miranda Otto, Marcus Johnson, Alexandria Steffensen, Zoe Terakes e Chris Alosio.

FONTE: A24

