“Non è un multiverso! Mio dio, abbiamo visto troppi film…”: è questa una delle battute che il protagonista dirivolge a se stesso bambino nel trailer del film Netflix diretto da Shawn Levy ( Free Guy ). Si tratta di Ryan Reynolds che parla con Walker Scobell: entrambi interpretano Adam, al centro di una vicenda legata al viaggio nel tempo.

Il blockbuster vede nel cast anche Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo e Catherine Keener e arriverà sulla piattaforma streaming in tutto il mondo l’11 marzo. Oggi si mostra nel full trailer che potete vedere qui sopra. Della trama non sappiamo molto, se non questa descrizione:

Il tempo vola. Un pilota viaggia nel tempo e fa squadra con se stesso ragazzino e il padre defunto per fare i conti con il passato e salvare il futuro.

Ed ecco il trailer in lingua inglese:

A scrivere la sceneggiatura Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin, mentre alla produzione troviamo David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, e gli stessi Levy e Reynolds.

