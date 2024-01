The Batman

Barry Keoghan ha vestito i panni di Joker in un brevissimo frammento finale di The Batman (scena poi estesa in una clip diffusa online dopo la release del film nelle sale).

Ma già dai tempi di Il sacrificio del cervo sacro c’è chi aveva visto in lui l’amato villain DC.

In una nuova intervista a GQ lo stesso Keoghan ha rivelato che Colin Farrell sul set del film del 2017 di Yorgos Lanthimos aveva predetto il suo futuro nell’universo DC cinematografico: “Probabilmente un giorno interpreterai il Joker dopo questo personaggio”, riferì Farrell al giovane attore.

Potete vedere l’intervista completa nella parte superiore della pagina.

Ricordiamo che anche Colin Farrell è comparso in The Batman nei panni del Pinguino.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate