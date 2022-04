è arrivato in streaming su HBO Max negli Stati Uniti e in digitale in Italia , e così in questi giorni stanno arrivando online approfondimenti e contenuti legati al making of del blockbuster di Matt Reeves che nel frattempo sta continuando la sua corsa al box-office mondiale, dove ha raggiunto i 750 milioni di dollari.

Tra le altre cose, ecco un video dietro le quinte che mostra la trasformazione di Colin Farrell in Oswalt Cobblepot, meglio noto come Pinguino. L’attore trascorreva ore e ore ogni giorno al trucco e parrucco per diventare uno dei personaggi più iconici dell’universo DC, e si sottoponeva all’applicazione di complesso makeup prostetico, come potete vedere nel video.

Ogni cicatrice del Pinguino aveva una storia

Nell’artbook ufficiale del film viene spiegato come è stato creato l’aspetto del personaggio, grazie al lavoro combinato del designer Mike Marino e dell’artista prostetico Mike Fontaine:

Matt Reeves aveva alcune idee su come voleva che fosse Pinguino. Voleva qualcosa di un po’ patetico e un po’ simpatico. I riferimenti erano Fredo da Il Padrino, e l’aspetto di Bob Hoskins. Ho scolpito la fronte di Fredo su Colin, in modo che fosse il più simile possibile, e poi ho iniziato a lavorare partendo da lì. Ho sviluppato questa specie di strano gangster pieno di cicatrici, brizzolato, appesantito, forse anche con un po’ di insicurezza…

Nello stesso libro Farrell spiega di aver pensato a una storia per ogni cicatrice di Pinguino:

Sul suo volto vediamo alcune cicatrici. È stato divertente pensare a una storia per ciascun segno sul suo volto, per qualsiasi problema avesse, perché abbiamo tantissime informazioni sulla sua storia personale che si possono pensare. Uno spera, pensando a queste cose – anche solo incosciamente – che queste informazioni traspariranno anche nel personaggio sullo schermo. Ma sicuramente contribuiscono a renderlo più realistico.

Il makeup era così pesante che è arrivato a condizionare il modo in cui i muscoli della faccia di Farrell si muovevano, e il modo in cui parlava:

Marino ha registrato un piccolo video di me con il makeup addosso. Non mi sentivo pronto, ma mi ha fatto qualche domanda e io ho risposto. E poi quando ho rivisto il video ho pensato: “Mi sembra ottimo!” Perché la mia voce era diversa. Il timbro sembra diverso. Sembra provenire da un’altra parte, è più pesante, come se stesse faticando un po’ di più.

Per applicare il trucco di Pinguino ci volevano circa tre ore e mezza / quattro ore: era composto da numerose parti prostetiche, incluse le guance, un naso finto, la fronte e le orecchie.

Trovate tutte le informazioni sull’acclamata pellicola di Matt Reeves basata sui personaggi della DC Comics e prodotta dalla Warner Bros nella nostra scheda.

