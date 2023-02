The Covenant: il trailer dell’ action thriller di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal

La MGM ha diffuso in rete il primo trailer di The Covenant, il film di Guy Ritchie con protagonista Jake Gyllenhaal.

Nel film Gyllenhaal veste i panni del sergente John Kinley che durante il suo ultimo servizio in Afghanistan era affiancato dall’interprete locale Ahmed per ispezionare la regione. Quando però la loro unità subisce un’imboscata, Kinley e Ahmed si ritrovano come unici sopravvissuti. Con i combattenti nemici sulle loro tracce, Ahmed rischia la propria vita per portare un ferito Kinley per chilometri in un terreno inospitale. Tornato sul suolo americano Kinley scopre che Ahmed e la sua famiglia non hanno ottenuto il lasciapassare per venire in America come era stato loro promesso. Determinato a proteggere il suo amico, Kinley torna nella zona di guerra per recuperare lui e la sua famiglia prima che le milizie locali li raggiungano.

Il film sarà disponibile nelle sale americane ad aprile. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Cosa ne pensate? diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!