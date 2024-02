La Universal Pictures ha diffuso lo spot del Super Bowl di The Fall Guy, il film d’azione di David Leitch con Ryan Gosling ed Emily Blunt che uscirà al cinema a maggio.

L’adrenalinico spot, che dura un minuto, si conclude nientemeno che sulle note di All Too Well di Taylor Swift, che sappiamo sarà una delle protagoniste del Super Bowl (il suo ragazzo è Travis Kelce dei Kansas City Chiefs, e per questo è volata a Las Vegas per assistere alla finale dalla tappa di Tokyo del suo The Eras Tour) e la cui presenza farà impennare ulteriormente gli ascolti della partita.

The Fall Guy: la trama

È uno stuntman e, come tutti nella comunità degli stuntman, viene fatto esplodere, colpito con armi da fuoco, schiantato, lanciato attraverso le finestre e fatto cadere dalle altezze più elevate, tutto per il nostro intrattenimento. E ora, dopo un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, questo eroe della classe operaia deve rintracciare una star del cinema scomparsa, risolvere una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita mentre continua a svolgere il suo lavoro quotidiano. Cosa potrebbe andare per il verso giusto?

Colt Seavers (Gosling) è uno stuntman segnato dalle battaglie che, avendo lasciato il mestiere un anno prima per concentrarsi sia sulla sua salute fisica che mentale, viene richiamato in servizio quando la star di un film di studio dal mega-budget — diretto dalla sua ex, Jody Moreno, interpretata dalla vincitrice del Golden Globe Emily Blunt — scompare. Mentre la spietata produttrice del film (vincitrice dell’Emmy Hannah Waddingham) manovra per tenere segreta la scomparsa della star Tom Ryder (vincitore del Golden Globe Aaron Taylor-Johnson) sia allo studio che ai media, Colt esegue le acrobazie più spettacolari del film cercando (con successo limitato) di ritornare nelle grazie di Jody. Ma mentre il mistero attorno alla star scomparsa si infittisce, Colt si ritroverà intrappolato in un sinistro complotto criminale che lo spingerà al limite di una caduta più pericolosa di qualsiasi acrobazia.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate